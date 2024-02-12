دياب: لم نلعب الدوري وقت الأمم لعدم توقع خروج مصر.. والموسم سينتهي في موعده

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن سبب عدم خوض مباريات الدوري المصري بعد خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية.

وقال دياب عبر قناة دي إم سي: "لدينا إلتزام بإنهاء كل بطولات الموسم في 30 يوليو المقبل".

وأضاف "سيتم تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري بسبب مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأردف "عندما وضعنا أجندة المباريات المحلية وقت كأس الأمم الإفريقية لم نتوقع خروج مصر مبكرا من البطولة ولذلك وضعنا جدول كأس الرابطة حتى نصف النهائي".

وواصل "إذا لعبنا الدوري فور خروج منتخب مصر من كأس الأمم الإفريقية سيتم تأجيل كأس الرابطة وسنعود لاستكمال البطولة في وقت لاحق من الموسم وبالتالي لن يتغير أي شيء في المواعيد ولن ننهي الموسم بشكل مبكر".

وشدد "هناك اتجاه لتغليظ العقوبات على الجماهير مع زيادة الأعداد في الفترة المقبلة".

وأوضح "لن يتم إلغاء كأس الرابطة بعد إنسحاب الأهلي والزمالك.. البطولة أصبحت مهمة في الكرة المصرية ولها قيمتها وتؤهل لكأس السوبر".

وأتم تصريحاته "سيتم تعديل موعد مباراة نهائي كأس مصر بمباريات أخرى في الدوري للأهلي والزمالك حتى لا يحدث أي تأجيلات أخرى".