بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 01:14

كتب : محمد مصطفى

جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا

رد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، على موقفه من الاستمرار على رأس القيادة الفنية للنسور.

وخسر منتخب نيجيريا نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحقق أصحاب الأرض اللقب للمرة الثالثة في التاريخ.

وقال بيسيرو، في تصريحات تليفزيونية لقناة بي ان سبورتس: "عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة مررت بالكثير من الضغط والإرهاق بمشاركة طاقمي الفني".

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وأضاف المدير الفني البرتغالي: "كوت ديفوار كانوا أفضل منا، قدمنا نسخة جيدة في هذه البطولة ولكن كوت ديفوار كانوا الأقوى".

واختتم: "أتمنى الاستمرار مع منتخب نيجيريا، كنت أتمنى إهداء اللقب لهم، وقدمنا كل ما لدينا في البطولة".

وتولى المدرب صاحب الـ63 عاما، مسؤولية الإدارة الفنية لمنتخب نيجيريا، في مايو 2022، ليقود النسور في 22 مباراة، فاز في 11، وتعادل 4، وخسر في 7 مباريات.

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