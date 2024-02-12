بقيادة ماسكيرانو.. الأرجنتين تتأهل لـ أولمبياد باريس 2024 على حساب البرازيل

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 01:12

كتب : إسلام أحمد

الأرجنتين الأولمبي

حصد منتخب الأرجنتين الأولمبي بطاقة التأهل لـ أولمبياد باريس 2024 بالفوز على البرازيل 1-0 في الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية لقارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد.

وقاد خافيير ماسكيرانو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي الفريق للمشاركة في الأولمبياد للمرة الـ 11 والثالثة على التوالي.

وحقق ماسكيرانو كلاعب الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008 رفقة ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وسيرخيو أجويرو والآن قاد التانجو للتأهل كمدرب.

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وتأهل منتخب الأرجنتين بعد الفوز بنتيجة 1-0 بهدف لوسيانو جوندو برأسية بعد عرضية فالنتين باركو.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده لـ 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة النهائية للبطولة تاركا منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، حيث يتأهل أول وثان الترتيب النهائي للقاري للأولمبياد.

وبذلك سيغيب المنتخب البرازيلي عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيق ذهبيتي ريو 2016 وطوكيو 2020.

وأصبح منتخب الأرجنتين الـ 11 الذي يتأهل للأولمبياد بعد فرنسا المستضيفة وأمريكا والدومينيكان وإسبانيا وأوكرانيا والمغرب ومصر ومالي ونيوزيلاندا.

ويتبقى الصراع على البطاقة الثانية والأخيرة لأمريكا الجنوبية بين باراجواي وفنزويلا.

ويحتاج منتخب باراجواي لنقطة على الأقل من أجل التأهل، فيما يحتاج منتخب فنزويلا للفوز للتأهل للأولمبياد.

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