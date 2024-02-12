جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة

حصل سيمون أدينجرا لاعب منتخب كوت ديفوار على جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

أدينجرا لم يشارك سوى في 8 دقائق بدور المجموعات ولكن كان له دورا مهم في الأدوار الإقصائية.

صاحب الـ 22 عاما سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لكوت ديفوار ضد مالي في دور ربع النهائي.

أدينجرا صنع هدف فوز كوت ديفوار باللقب في المباراة النهائية والذي سجله سيباستيان هالير، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتوجت كوت ديفوار باللقب بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية 2-1.

كرنفال أمم إفريقيا - من هو سيمون أدينجرا؟

تعرض لعملية احتيال ساهمت في تكوين مسيرته الكروية فيما بعد.

وضع ثقته في مدرب لتوجيه مسيرته وعمره 12 عاما لتحقيق أحلامه الأوروبية وبناء على نصيحته ترك بلاده إلى بنين ليعرف بعد ذلك أنه تم خداعه من قبل هذا الشخص، وهنا كان عليه إثبات نفسه قبل العودة إلى كوت ديفوار.

تم اكتشافه من قبل أكاديمية "رايت تو دريم" الغانية والتي تملكها مجموعة منصور المصرية.

واختير للانضمام إلى أكاديمية "رايت تو دريم" في غانا لتكون لحظة فارقة في رحلته، ونجح ميكيل إيسيان أسطورة غانا في تطوير موهبته.

لُقب بالمهاجم السريع، ومثل أي طفل في عمره كان أسطورته المفضلة هو ديدييه دروجبا.

وصل إلى أوروبا أخيرا عبر بوابة أكاديمية "رايت تو دريم" وانضم إلى صفوف نورشيلاند الدنماركي في 2020، وخلال عام ونصف فقط خطف أنظار برايتون الإنجليزي وانضم إليهم مقابل 8 ملايين يورو.

لعب 5 مباريات دولية منذ ظهوره الأول في يونيو 2023 ويشارك في أمم إفريقيا للمرة الأولى، إذ انضم وهو مصاب رغم تصريحات مدربه بغيابه عن البطولة.

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