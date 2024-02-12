تشافي: مباراة غرناطة هي ملخص لموسم برشلونة.. ولن نستسلم حتى النهاية

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن مباراة غرناطة هي ملخص لموسم فريقه حتى الآن.

وتعادل برشلونة على ملعبه مع غرناطة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ غرناطة على هذا الأداء الرائع".

وواصل "كان لدينا العديد من الفرص لإنهاء المباراة والهدف الثاني كان سيغير كل شيء لكننا ارتكبنا أخطاء لا يمكن السماح بها وهذا ما كلفنا طوال الموسم".

وتابع "الفارق أصبح كبيرا مع ريال مدريد ولكن لا شيء مستحيل وبالطبع الأمر أصبح صعبا".

واستمر "اليوم ارتكبنا أخطاء وضد فياريال ارتكبنا أخطاء، كان لدينا عدة فرص لحسم المباراتين لكن قدمنا لهم هدايا في فرص كانت خالية من الخطر".

وتابع "الفريق امتلك الإيمان والشجاعة والرغبة ولكن للأسف هذا لا يكفي، اليوم كنا نملك فرصة لتقليص الفارق مع جيرونا والبقاء في السباق على اللقب لكن الأمور أصبحت أكثر صعوبة".

وشدد "ما حدث اليوم كان ملخصا للموسم ونشعر بحسرة كبيرة لكن هناك مباريات متبقية ولا يجب أن نستسلم".

وأتم "لم ولن نستسلم سننافس بكل ما لدينا ونريد أن ننهي الموسم بأفضل صورة".

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة 51 في المركز الثالث وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر وبفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد غرناطة للنقطة الـ 13 في المركز الـ 19.