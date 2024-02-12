جوائز أمم إفريقيا - أخطبوط جنوب إفريقيا.. ويليامز أفضل حارس في البطولة
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 00:37
كتب : FilGoal
فاز رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا 2023.
وتألق ويليامز بوضوح في عبور بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بتصديه لـ 4 ركلات في مباراة واحدة أمام كاب فيردي.
كما ساهم في حسم ميدالية المركز الثالث أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أيضا.
وبات رونين ويليامز أول حارس يتصدى لـ 6 ركلات ترجيح في بطولة واحدة.
وتفوق ويليامز على محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الذي تصدى لـ 5 ركلات في النسخة الماضية.
وتسلم حارس المرمى أيضا جائزة اللعب النظيف بصفته قائد جنوب إفريقيا.
ومرت جنوب إفريقيا على حساب المغرب في دور الـ 16، ثم كاب فيردي في دور الثمانية، ثم خسرت نصف النهائي أمام نيجيريا.
وتوجت كوت ديفوار باللقب بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية 2-1.
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