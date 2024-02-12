جوائز أمم إفريقيا - أخطبوط جنوب إفريقيا.. ويليامز أفضل حارس في البطولة

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

رونوين ويليامز

فاز رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتألق ويليامز بوضوح في عبور بلاده إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بتصديه لـ 4 ركلات في مباراة واحدة أمام كاب فيردي.

كما ساهم في حسم ميدالية المركز الثالث أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح أيضا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – أرقام قياسية بعد تتويج كوت ديفوار.. والمدرب يدخل التاريخ ساحل الذهب جوائز أمم إفريقيا - نسوي هداف البطولة.. ومصطفى محمد يتقاسم المركز الثاني مع نجم أنجولا تين هاج: إصابة شو مضرة بالفلسفة.. وهذه مستجداتها

وبات رونين ويليامز أول حارس يتصدى لـ 6 ركلات ترجيح في بطولة واحدة.

وتفوق ويليامز على محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الذي تصدى لـ 5 ركلات في النسخة الماضية.

وتسلم حارس المرمى أيضا جائزة اللعب النظيف بصفته قائد جنوب إفريقيا.

ومرت جنوب إفريقيا على حساب المغرب في دور الـ 16، ثم كاب فيردي في دور الثمانية، ثم خسرت نصف النهائي أمام نيجيريا.

وتوجت كوت ديفوار باللقب بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية 2-1.

رونوين ويليامز
نرشح لكم
بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة جوائز أمم إفريقيا - المدافع الهداف.. إيكونج أفضل لاعب في البطولة أمم إفريقيا – أرقام قياسية بعد تتويج كوت ديفوار.. والمدرب يدخل التاريخ جوائز أمم إفريقيا - نسوي هداف البطولة.. ومصطفى محمد يتقاسم المركز الثاني مع نجم أنجولا ساحل الذهب متحف أمم إفريقيا - الكأس الذهبية
أخر الأخبار
انطلاقة تحقق فوزا غائبا من 10 سنوات.. ميلان ينتصر على نابولي في سان سيرو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
عامر حسين: تأجيل مباراة الأهلي والجيش.. وكاف يجعل نهاية الموسم في 30 يوليو صعبة 4 ساعة | الكرة المصرية
دياب: لم نلعب الدوري وقت الأمم لعدم توقع خروج مصر.. والموسم سينتهي في موعده 4 ساعة | الكرة المصرية
بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
بقيادة ماسكيرانو.. الأرجنتين تتأهل لـ أولمبياد باريس 2024 على حساب البرازيل 4 ساعة | أمريكا
جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - حسين عبد اللطيف على أعتاب تدريب منتخب مصر مواليد 2007 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد