أمم إفريقيا – أرقام قياسية بعد تتويج كوت ديفوار.. والمدرب يدخل التاريخ

حقق منتخب كوت ديفوار العديد من الأرقام بعد تتويجه بكأس الأمم الإفريقية.

وتوج كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وإليكم أبرز الأرقام التي تحققت بعد فوز كوت ديفوار باللقب.

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منتخب كوت ديفوار يحقق لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ.

للمرة السابعة في آخر 10 نسخ من كأس الأمم الإفريقية يتوج مدرب وطني باللقب.

للمرة الثالثة على التوالي مدرب محلي يتوج بكأس الأمم الإفريقية وهو إيميرس فاي مع منتخب بلاده كوت ديفوار، بعد الجزائري جمال بلماضي 2019، والسنغالي أليو سيسيه 2021.

الإيفواري إيميرس فاي المدرب المحلي رقم 14 الذي يتوج بكأس الأمم.. مقابل 15 مدرب أجنبي توجوا بكأس الأمم.

للمرة رقم 18 يفوز منتخب بكأس الأمم الإفريقية رفقة مدرب محلي.

كوت ديفوار أول منتخب منظم للبطولة يتوج بكأس الأمم منذ مصر 2006

إيميرس فاي أصغر مدرب يفوز بكأس الأمم الإفريقية منذ عام 1988 وبعمر 40 سنة.

الغاني تشارلز جيامفي (غانا 1963 - 35 سنة) - السوداني عبدالفتاح حماد أبو زيد (السودان 1970 - 37 سنة) - اليوغسلافي بلاجوي فيدينيتش (زائير 1974 - 39 سنة) - الغاني فريد عثمان داوودو (غانا 1978 - 39 سنة) - الفرنسي كلود لوروا (الكاميرون 1988 - 40 سنة)

كوت ديفوار تعادل نيجيريا بالتتويج بـ3 ألقاب لكأس الأمم.

وتأتي قائمة أكثر المنتخبات فوزا بكأس الأمم الإفريقية كالآتي:

مصر 7

الكاميرون 5

غانا 4

كوت ديفوار 3

نيجيريا 3