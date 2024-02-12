كلاهما فرط في الفوز.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في مباراة مثيرة

في مباراة مثيرة تعادل برشلونة على ملعبه مع غرناطة بثلاثة أهداف لكل فريق بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من روبرت ليفاندوفسكي ولامين جمال الذي أحرز هدفين، بينما سجل لغرناطة كل من فاكوندو باليستري وريكارد سانشيز وإجناسي ميكيل.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة 51 في المركز الثالث وبفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما ارتفع رصيد غرناطة للنقطة الـ 13 في المركز الـ 19.

سيناريو المباراة كان مشابها لمباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

التشكيل

عاد مارك أندري تير شتيجن لحراسة المرمى، بينما استمر أندرياس كريستنسن في وسط الملعب.

عودة تير شتيجن لحراسة مرمى برشلونة أمام غرناطة 🧤🔵🔴#في_إسبانيا pic.twitter.com/DXGHjQoCHU — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2024

أحداث المباراة

تقدم برشلونة عن طريق لامين جمال في الدقيقة الـ 14 مستغلا عرضية رائعة من جواو كانسيلو.

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وفي الدقيقة الـ 41 أهدر ليفاندوفسكي فرصة أمام المرمى أنقذها مدافع غرناطة من على الخط.

وتعادل غرناطة في الدقيقة الـ 43 عن طريق ريكارد سانشيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فاكوندو باليستري.

في الشوط الثاني أنقذ تير شتيجن فرصة محققة من بيليستري بالدقيقة 57.

وبعد ثلاث دقائق تقدم غرناطة بالهدف الأول عن طريق بيليستري بمتابعة لعرضية داخل منطقة الجزاء.

بيليستري في عمر 22 عاما و53 يوما أصبح أصغر لاعب يسجل ويصنع خارج ملعبه في الدوري الإسباني ضد برشلونة منذ صامويل إيتو في عام 2000 مع ريال مايوركا والذي كان يبلغ من العمر 19 عاما حاليا.

في الدقيقة الـ 63 تعادل ليفاندوفسكي لبرشلونة بانفراد بالمرمى بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان.

وبعد ثلاث دقائق جديدة تقدم غرناطة من جديد عن طريق إجناسي ميكيل برأسية بعد عرضية من منفايت ماووسا.

وسجل برشلونة هدفا في الدقيقة الـ 79 لم يحتسب عن طريق إنيجو مارتينيز بسبب وجود حالة تسلل.

وبعد دقيقة واحدة تقدم تعادل برشلونة مرة أخرى بتسديدة من لامين جمال من خارج منطقة الجزاء.