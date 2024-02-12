جوائز أمم إفريقيا - نسوي هداف البطولة.. ومصطفى محمد يتقاسم المركز الثاني مع نجم أنجولا

الإثنين، 12 فبراير 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

إيميليو نسوي - غينيا الاستوائية ضد غينيا بيساو

حسم إيميليو نسوي مهاجم غينيا الإستوائية لقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار لصالحه.

مصطفى محمد

النادي : نانت

إميليو نسوي

النادي : غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

وتوج كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا في النهائي بهدفين مقابل هدف.

وسجل إيميليو نسوي 5 أهداف حسم بها لقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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وجاءت جميع أهداف نسوي في دور المجموعات، وذلك بعدما سجل 3 أهداف في شباك غينيا بيساو، وسجل أيضا هدفين في شباك كوت ديفوار.

تعرف أكثر على إيميليو نسوي من كرنفال أمم إفريقيا

بينما يأتي مصطفى محمد نجم منتخب مصر في المركز الثاني في ترتيب هدافي البطولة خلف إيميلو نسوي برصيد 4 أهداف.

بالتساوي مع جيلسون دالا نجم منتخب أنجولا.

وسجل مصطفى محمد أهدافه الأربعة في شباك موزمبيق وغانا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية.

أما جيلسون دالا سجل أهدافه في شباك كل من موريتانيا هدفين، ومثلهما في ناميبيا.

كأس الأمم الإفريقية مصطفى محمد إيميليو نسوي
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