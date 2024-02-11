أحمد أيوب يستقيل من تدريب المروج الليبي

أعلن أحمد أيوب رحيله عن تدريب فريق المروج الليبي بعدما تقدم باستقالته بشكل رسمي لمجلس الإدارة.

وقرر أحمد أيوب عدم استكمال مهمته مع الفريق الليبي، وذلك خلال منافسات الدور الثاني من الدوري الليبي لأسباب خاصة.

وفضل أيوب الاكتفاء بالفترة السابقة التي قاد فيها الفريق خلال أولى مشاركاته بالدوري الليبي بعد غياب لمدة 22 عام.

ووجه أيوب الشكر إلى مجلس الإدارة على قبول استقالته متمنيا التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة.

وتولى أيوب تدريب الفريق الليبي في شهر أكتوبر من عام 2023 الماضي.

وكان حرس الحدود آخر تجارب أحمد أيوب الفنية في مصر، ورحل عن الفريق في مايو الماضي.

وسبق وأن كان أيوب مدربا مساعدا في إنبي والأهلي ومنتخب مصر.

إذ كان أيوب ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الفترة من سبتمبر 2019 ولمدة عامين.