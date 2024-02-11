انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(3) غرناطة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد غرناطة في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق80. جووووول الثالث لبرشلونة عن طريق لامين جمال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق79. هدف غير محتسب لبرشلونة.

ق66. جووووول ثااالث لغرناطة عن طريق إجناسي ميكيل برأسية بعد عرضية منفايت ماووسا.

ق63. جووووول الثاني لبرشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

ق60. جووووووووول الثاني لغرناطة عن طريق فاكوندو بيليستري.

ق57. تير شتيجن يمنع الثاني بانفراد بالمرمى من بيليستري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووووول التعادل لغرناطة عن طريق ريكارد سانشيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق41. إنقاذ من على خط المرمى للاعب غرناطة لفرصة محققة من ليفاندوفسكي.

ق14. جوووول أول لبرشلونة عن طريق لامين جمال مستغلا عرضية من جواو كانسيلو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

بداية المباراة بعد قليل