انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(3) غرناطة

الأحد، 11 فبراير 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد غرناطة في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
إشبيلية يفوز على أتليتكو مدريد ويحقق انتصاره الأول منذ بداية العام متحف أمم إفريقيا - الكأس الذهبية تشكيل برشلونة - عودة شتيجن.. وكريستنسن وسط ملعب من جديد ضد غرناطة

نهاية المباراة

ق80. جووووول الثالث لبرشلونة عن طريق لامين جمال بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق79. هدف غير محتسب لبرشلونة.

ق66. جووووول ثااالث لغرناطة عن طريق إجناسي ميكيل برأسية بعد عرضية منفايت ماووسا.

ق63. جووووول الثاني لبرشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي.

ق60. جووووووووول الثاني لغرناطة عن طريق فاكوندو بيليستري.

ق57. تير شتيجن يمنع الثاني بانفراد بالمرمى من بيليستري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جووووول التعادل لغرناطة عن طريق ريكارد سانشيز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق41. إنقاذ من على خط المرمى للاعب غرناطة لفرصة محققة من ليفاندوفسكي.

ق14. جوووول أول لبرشلونة عن طريق لامين جمال مستغلا عرضية من جواو كانسيلو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة الدوري الإسباني غرناطة
نرشح لكم
كلاهما فرط في الفوز.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في مباراة مثيرة إشبيلية يفوز على أتليتكو مدريد ويحقق انتصاره الأول منذ بداية العام تشكيل برشلونة - عودة شتيجن.. وكريستنسن وسط ملعب من جديد ضد غرناطة خرج وهو يبكي.. إصابة قوية لموراتا في الركبة كارباخال يجيب على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو الدوري الإسباني ودوري الأبطال.. مباريات هامة سيفقد ريال مدريد فيها بيلينجهام فينيسيوس: لدي طلب من بيريز.. وبيلينجهام الأفضل في الموسم ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة بيلينجهام
أخر الأخبار
جوائز أمم إفريقيا - المدافع الهداف.. إيكونج أفضل لاعب في البطولة 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز أمم إفريقيا - أخطبوط جنوب إفريقيا.. ويليامز أفضل حارس في البطولة 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – أرقام قياسية بعد تتويج كوت ديفوار.. والمدرب يدخل التاريخ 34 دقيقة | كوت ديفوار 2023
جوائز أمم إفريقيا - نسوي هداف البطولة.. ومصطفى محمد يتقاسم المركز الثاني مع نجم أنجولا 34 دقيقة | كوت ديفوار 2023
ساحل الذهب 35 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كلاهما فرط في الفوز.. برشلونة يتعادل مع غرناطة في مباراة مثيرة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
تين هاج: إصابة شو مضرة بالفلسفة.. وهذه مستجداتها ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد أيوب يستقيل من تدريب المروج الليبي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"