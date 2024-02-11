إشبيلية يفوز على أتليتكو مدريد ويحقق انتصاره الأول منذ بداية العام

حقق إشبيلية الفوز على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب خوان سانشيز بيزخوان بالجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

الفوز كان هو الأول لإشبيلية في الدوري منذ بداية عام 2024.

وشهدت المباراة إصابة ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد في الركبة خرج على أثرها باكيا من ملعب المباراة.

سجل إزاك روميرو هدف إشبيلية الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ 15 برأسية مستغلا رأسية أخرى من لوكاس أوكامبوس.

وارتفع رصيد إشبيلية للنقطة الـ 23 في المركز الـ 15، بينما توقف رصيد أتليتكو مدريد للنقطة الـ 48 في المركز الرابع ليبتعد بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

وسيلعب إشبيلية مباراته المقبلة ضد فالنسيا يوم 17 فبراير على ملعب ميستايا، في المقابل سيلعب أتليتكو مدريد بنفس اليوم ضد لاس بالماس على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.