انتهت نهائي أمم إفريقيا - نيجيريا (1) (2) كوت ديفوار.. الأفيال الأبطال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كوت ديفوار ضد نيجيريا في نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب ألساني واتارا في مدينة أبيدجان بالعاشرة مساءً المباراة النهائية والتي تتكرر للمرة الثانية في النسخة الحالية من البطولة.

وسبق أن التقى الأفيال والنسور سويا في دور المجموعات وفاز الأخير بهدف من علامة الجزاء سجله ويليام تروست إيكونج.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 82: مقصية من هالر من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 61: جووول أوووول كيسي برأسية يسجل التعادل مستغلا خطأ نوابيلي

ق 60: رأسية كيسي سهلة في يد الحارس

ق 55: تغيير أول بمشاركة موسيس سيمون بدلا من شوكويزي

ق 50: عرضية من الجه اليسرى وتسديدة جرادال تجد كالفين باسي يشتتها في الوقت المناسب لتصل سهلة في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تصويبة صاروخية يتصدى لها الحارس بثبات

ق 38: جووووووووول أووووووول.. تروست إيكونج يسجل الأول برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء

ق 37: كوسونو يتدخل أمام أديمولا ويحول الكرة لركنية في أول ظهور هجومي للنسور

ق 34: نوابيلي يتألق أمام فرصة أدنجرا ويبعدها ببراعة والدفاع يشتت لركنية بعد تمريرة بينية لثاني تلقاها من كيسي

ق 28: بطاقة صفراء لجوزيه بيسيرو المدير الفني لنيجيريا بسبب الاعتراض على قرارات الحكم

ق 21: مقصية جرادال تمر بسلام على مرمى نيجيريا

ق 20: خطأ من زايدو سانوسي بإعادة الكرة برأسية للحارس لم يحلق بها جرادل وخرجت لركنية.

ق 8: توغل من أدنجرا وتسديدة دون خطورة أعلى العارضة.

ق 7: عرضية من أدنجرا ولمسة من هالر ضعيفة تمر من الجميع لضربة مرمى.

بداية اللقاء