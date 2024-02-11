تشكيل برشلونة - عودة شتيجن.. وكريستنسن وسط ملعب من جديد ضد غرناطة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد غرناطة.

ويحل غرناطة ضيفا على ملعب برشلونة في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة مارك أندري تير شتيجن بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة والتي غاب بسببها لمدة 91 يوما.

ويلعب أندرياس كريستنسن كلاعب وسط للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إنيجو مارتينيز – جواو كانسيلو.

الوسط: إلكاي جونجوجان – أندرياس كريستنسن – فرينكي دي يونج.

الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – بيدري.

مباراة الدور الأول كانت قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل غرناطة المركز الـ 19 برصيد 12 نقطة.