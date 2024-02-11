متحف أمم إفريقيا - هودج نهائي 2008
الأحد، 11 فبراير 2024 - 21:04
كتب : FilGoal
شهدت نسخة 2008 من كأس أمم إفريقيا دخول مميز لكأس البطولة قبل المباراة النهائية.
على هذا الهودج الملكي المميز. دخلت فتاة غانية صغيرة محمولة على الأعناق، وترفع كأس أمم إفريقيا 2008 لتسليمه إلى أحمد حسن قائد منتخب مصر.
منتخب مصر توُج باللقب حينها بالفوز في النهائي على الكاميرون بنتيجة 1-0 بفضل هدف محمد أبو تريكة.
وقبل ساعة من نهائي نسخة 2023 فإن هودج نسخة 2008 ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
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