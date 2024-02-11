إبراهيم حسن لـ في الجول: سنختار آخر أعضاء جهاز المنتخب بأنفسنا.. ومدرب الأحمال برازيلي
الأحد، 11 فبراير 2024 - 21:11
كتب : بسام أبوبكر
كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن مستجدات اختيار آخر أعضاء الجهاز الفني للفراعنة.
وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "أنا وحسام سنقرر من هو آخر أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر".
وأضاف "مدرب الأحمال سيكون من البرازيل وسبق وعمل معنا في منتخب الأردن".
وأتم تصريحاته "في الوقت الحالي نتابع جيدا مستجدات بطولة دبي الذي سيشارك فيها المنتخب لمعرفة نتيجة القرعة وأي من المنتخبات سيكون منافسنا".
وكان إبراهيم حسن كشف لـFilGoal.com عن اختيار سعفان الصغير لمنصب مدرب الحراس بمنتخب مصر.
ويتولى حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن منصب مدير المنتخب.
وطارق سليمان في منصب المدرب العام، ووليد بدر في منصب المدير الإداري.
ولا يزال يتبقى منصب واحد فقط شاغر في الجهاز الفني وهو المدرب المساعد.
نرشح لكم
متحف أمم إفريقيا - هودج نهائي 2008 متحف أمم إفريقيا - حذاء محمد ناجي "جدو" متحف أمم إفريقيا - المدربون المتوجون مع منتخب مصر ميدو: أنصح حسام حسن بزيارة مورينيو.. وأتمنى طاهر رئيسا لاتحاد الكرة وزير الرياضة: ندعم حسام حسن مع المنتخب.. ودورنا توفير الظروف المناسبة ثم التقييم وكيله: فيتوريا تلقى عرضا بـ 5 أضعاف ما يتقاضاه مع المنتخب.. وحقيقة تدخله في أزمة الزمالك حسام حسن: أعز ذكرياتي هي قيادة منتخب مصر في عام 2006 الكومي: لم نتحدث عن الأمور المادية لجهاز منتخب مصر.. وسنستفيد من محمد يوسف
أخر الأخبار
متحف أمم إفريقيا - الكأس الذهبية 10 دقيقة | كوت ديفوار 2023