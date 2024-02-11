إبراهيم حسن لـ في الجول: سنختار آخر أعضاء جهاز المنتخب بأنفسنا.. ومدرب الأحمال برازيلي

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن مستجدات اختيار آخر أعضاء الجهاز الفني للفراعنة.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "أنا وحسام سنقرر من هو آخر أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأضاف "مدرب الأحمال سيكون من البرازيل وسبق وعمل معنا في منتخب الأردن".

وأتم تصريحاته "في الوقت الحالي نتابع جيدا مستجدات بطولة دبي الذي سيشارك فيها المنتخب لمعرفة نتيجة القرعة وأي من المنتخبات سيكون منافسنا".

وكان إبراهيم حسن كشف لـFilGoal.com عن اختيار سعفان الصغير لمنصب مدرب الحراس بمنتخب مصر.

ويتولى حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن منصب مدير المنتخب.

وطارق سليمان في منصب المدرب العام، ووليد بدر في منصب المدير الإداري.

ولا يزال يتبقى منصب واحد فقط شاغر في الجهاز الفني وهو المدرب المساعد.