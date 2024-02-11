تشكيل نهائي أمم إفريقيا - عودة سانوسي في وسط نيجيريا.. وتغييرات بدفاع كوت ديفوار

الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

تروست إيكونج - نيجيريا - كوت ديفوار

أجرى كل من منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا تغييرات على التشكيل في نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويستضيف ملعب ألساني واتارا في مدينة أبيدجان بالعاشرة مساءً المباراة النهائية والتي تتكرر للمرة الثانية في النسخة الحالية من البطولة.

وسبق أن التقى الأفيال والنسور سويا في دور المجموعات وفاز الأخير بهدف من علامة الجزاء سجله ويليام تروست إيكونج.

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وواصل جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا الاعتماد على خطة 3-4-3 والتي بدأ تطبيقها منذ بداية دور الـ 16.

وعاد زايدو سانوسي للتواجد كظهير أيسر متقدم بدلا من برايت أوسي صامويل.

في المقابل عاد أوديلون كوسونو وسيرج أورييه لقيادة دفاع كوت ديفوار بعد نهاية الإيقاف عقب غيابهم في مباراة الكونغو الديمقراطية بنصف النهائي.

ويتواجد إيمريس فاي في منصب المدير الفني للأفيال عقب إقالة الفرنسي جان لويس جاسكيه عقب نهاية مشوار الفريق في دور المجموعات بفوز واحد.

وجاء تشكيل نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: ويليام تروست إيكونج - سيمي أجايي - كالفين باسي

الوسط: زايدو سانوسي - فرانك أونيكا - أليكس أيوبي - أولا أينا

الهجوم: صامويل شوكويزي - فيكتور أوسيمين - أديمولا لوكومان

فيما جاء تشكيل كوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

الدفاع: جيسلان كونان - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - سيرج أورييه

الوسط: جان ميشيل سيري - سيكو فوفانا - فرنك كيسي

الهجوم: ماكس جرادال - سيباستيان هالر - سيمون إدنجرا

ويسعى منتخب كوت ديفوار لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بعد 1992 و2015.

فيما تسعى نيجيريا للتساوي مع غانا عند 4 ألقاب، بعد تتويجها في 1980 و1994 و2013.

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