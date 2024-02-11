خرج وهو يبكي.. إصابة قوية لموراتا في الركبة
الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:44
كتب : FilGoal
تعرض ألفارو موراتا لاعب أتليتكو مدريد لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه ضد إشبيلية.
ألفارو موراتا
النادي : أتليتكو مدريد
ويلعب أتليتكو مدريد ضد إشبيلية على ملعب خوان سانشيز بيزخوان في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.
وفي الشوط الأول من المباراة تعرض موراتا لإصابة في الركبة خرج على أثرها وحل ممفيس ديباي بدلا منه.
وجلس موراتا على دكة البدلاء وهو يبكي بسبب قوة الإصابة التي تعرض لها.
وانتهى الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدف دون رد سجله إزاك روميرو.
موراتا شارك في 33 مباراة بقميص أتليتكو مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالها سجل 19 هدفا وصنع ثلاثة.
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