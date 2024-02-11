التشكيل - وسط جزائري لـ ميلان.. وثلاثي هجومي يقود نابولي
الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:42
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان التشكيل الأساسي لفريقه ضد نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
إسماعيل بن ناصر
النادي : ميلان
ويدخل ميلان بخط وسط دفاعي جزائري بمشاركة ياسين عدلي وإسماعيل بن ناصر
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مايك مانيان
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ماتيو جابيا – سيمون كاير – دافيدي كالابريا
خط الوسط: ياسين عدلي – إسماعيل بن ناصر
أمامهما: رفاييل لياو – روبن لوفتس شيك – كريستيان بوليسيتش
خط الهجوم: أوليفييه جيرو
وعلى الجانب الآخر أعلن والتر ماتزاري المدير الفني لنابولي تشكيل فريقه.
واستبعد أليكس ميريت من قائمة المباراة بسبب التهاب في المعدة.
وأتى التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – باسكوالي ماتزوكي
خط الوسط: فرانك أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – ينس كاجوستي
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو – جيوفاني سيميوني – خفيشا كفاراتسخيليا
ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.
ويأتي نابولي في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.