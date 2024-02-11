التشكيل - وسط جزائري لـ ميلان.. وثلاثي هجومي يقود نابولي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان التشكيل الأساسي لفريقه ضد نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويدخل ميلان بخط وسط دفاعي جزائري بمشاركة ياسين عدلي وإسماعيل بن ناصر

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ماتيو جابيا – سيمون كاير – دافيدي كالابريا

خط الوسط: ياسين عدلي – إسماعيل بن ناصر

أمامهما: رفاييل لياو – روبن لوفتس شيك – كريستيان بوليسيتش

خط الهجوم: أوليفييه جيرو

وعلى الجانب الآخر أعلن والتر ماتزاري المدير الفني لنابولي تشكيل فريقه.

واستبعد أليكس ميريت من قائمة المباراة بسبب التهاب في المعدة.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: بييرلويجي جوليني

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – باسكوالي ماتزوكي

خط الوسط: فرانك أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – ينس كاجوستي

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو – جيوفاني سيميوني – خفيشا كفاراتسخيليا

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

ويأتي نابولي في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.