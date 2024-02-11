كارباخال يجيب على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو

الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:15

كتب : FilGoal

داني كارباخال

أجاب داني كارباخال لاعب ريال مدريد على سؤال الأفضل بين كريستيانو رونالدو زميله السابق في الفريق ولاعب النصر السعودي الحالي وليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

وقال الظهير الإسباني في حوار مع دانييل هابيف: "أضع الثنائي في نفس المستوى، أنا لا أفضل أحدهما على الآخر، إنهما وحشان بمعنى الكلمة".

وأضاف "لا أستطيع الاختيار بينهما، أعتقد انهما مختلفان تماما".

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وتابع "ميسي لاعب قادر على العودة واستلام الكرة وصناعة الهجمات، وبعد ذلك يشارك في اللعب".

وأنهى حديثه قائلا: "رونالدو وحش في تسجيل الأهداف، والهجوم في منطقة الجزاء والإنهاء، لو لعب الثنائي معا كان مثل القنبلة وكان من المثير للاهتمام أن نرى ذلك".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لايبزج في المباراة المقبلة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء القادم.

وسحق ريال مدريد ضيفه جيرونا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

سجل الرباعية فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6 وجود بيلينجهام "هدفين" في الدقيقتين 35 و54، ورودريجو في الدقيقة 61.

فيما أهدر خوسيلو ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبذلك يستمر مدريد للمباراة الـ 18 على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإسباني.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 61 نقطة على الصدارة، موسعا الفارق مع الثاني جيرونا إلى 5 نقاط.

الدوري الإسباني جيرونا ريال مدريد كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي داني كارباخال
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