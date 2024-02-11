متحف أمم إفريقيا - حذاء محمد ناجي "جدو"
الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:05
كتب : FilGoal
حذاء محمد ناجي "جدو" في 2010 قاد منتخب مصر لإكمال الثلاثية التاريخية في كأس أمم إفريقيا.
محمد ناجي جدو
النادي : معتزل
لاعب الاتحاد السكندري آنذاك تواجد في قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة.
شارك جدو جميع المباريات كبديل وسجل 5 مباريات من أصل 6 للمنتخب وسجل أهدافهم جميعهم كبديل ومن الهدف التاريخي ضد غانا.
بل وحصد لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف.
ولذلك فإن حذاء جدو ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
نرشح لكم
متحف أمم إفريقيا - هودج نهائي 2008 تشكيل نهائي أمم إفريقيا - عودة سانوسي في وسط نيجيريا.. وتغييرات بدفاع كوت ديفوار تقرير: بعد الحصول على برونزية أمم إفريقيا.. هوجو بروس مرشح لتدريب تونس حصاد الحكام المصريين في 45 ظهور بكأس أمم إفريقيا 2023 متحف أمم إفريقيا - الحذاء الذهبي لهداف القارة الكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023 مواعيد مباريات الأحد 11 فبراير 2024.. نهائي إفريقيا وأرسنال بالدوري الإنجليزي ويليامز البرونزي