متحف أمم إفريقيا - حذاء محمد ناجي "جدو"

حذاء محمد ناجي "جدو" في 2010 قاد منتخب مصر لإكمال الثلاثية التاريخية في كأس أمم إفريقيا.

لاعب الاتحاد السكندري آنذاك تواجد في قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة.

شارك جدو جميع المباريات كبديل وسجل 5 مباريات من أصل 6 للمنتخب وسجل أهدافهم جميعهم كبديل ومن الهدف التاريخي ضد غانا.

بل وحصد لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

ولذلك فإن حذاء جدو ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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