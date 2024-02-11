متحف أمم إفريقيا - حذاء محمد ناجي "جدو"

الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:05

كتب : FilGoal

مصر جدو زيدان

حذاء محمد ناجي "جدو" في 2010 قاد منتخب مصر لإكمال الثلاثية التاريخية في كأس أمم إفريقيا.

لاعب الاتحاد السكندري آنذاك تواجد في قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة.

شارك جدو جميع المباريات كبديل وسجل 5 مباريات من أصل 6 للمنتخب وسجل أهدافهم جميعهم كبديل ومن الهدف التاريخي ضد غانا.

أخبار متعلقة:
متحف أمم إفريقيا - المدربون المتوجون مع منتخب مصر متحف أمم إفريقيا - كأس الوحدة الإفريقية متحف أمم إفريقيا - قفاز عصام الحضري متحف أمم إفريقيا - تذكرة نهائي نسخة 2006

بل وحصد لقب هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

ولذلك فإن حذاء جدو ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

No description available.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

محمد ناجي جدو مصر أمم إفريقيا متحف أمم إفريقيا
نرشح لكم
متحف أمم إفريقيا - هودج نهائي 2008 تشكيل نهائي أمم إفريقيا - عودة سانوسي في وسط نيجيريا.. وتغييرات بدفاع كوت ديفوار تقرير: بعد الحصول على برونزية أمم إفريقيا.. هوجو بروس مرشح لتدريب تونس حصاد الحكام المصريين في 45 ظهور بكأس أمم إفريقيا 2023 متحف أمم إفريقيا - الحذاء الذهبي لهداف القارة الكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس أمم إفريقيا 2023 مواعيد مباريات الأحد 11 فبراير 2024.. نهائي إفريقيا وأرسنال بالدوري الإنجليزي ويليامز البرونزي
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - عودة شتيجن.. وكريستنسن وسط ملعب من جديد ضد غرناطة 3 دقيقة | الدوري الإسباني
متحف أمم إفريقيا - هودج نهائي 2008 4 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مكتوميناي يقلب رقصة لويز.. أونانا بطل فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نهائي أمم إفريقيا - عودة سانوسي في وسط نيجيريا.. وتغييرات بدفاع كوت ديفوار 19 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خرج وهو يبكي.. إصابة قوية لموراتا في الركبة 24 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - وسط جزائري لـ ميلان.. وثلاثي هجومي يقود نابولي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كارباخال يجيب على سؤال الأفضل بين ميسي ورونالدو 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مويس بعد السداسية: أتحمل المسؤولية ولكن اللاعبون لهم دور.. ولهذا لم أحتفل كثيرا بالفوز على أرسنال 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"