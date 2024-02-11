تقرير: الوداد يقترب من إقالة البنزرتي

الأحد، 11 فبراير 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي - الرجاء

اقتربت رحلة التونسي فوزي البنزرتي مع الوداد المغربي من نهايتها.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن مستقبل فوزي البنزرتي مع الوداد أصبح على المحك، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وكشف الموقع أن هناك جلسة حدثت بين المدرب التونسي وأحد أعضاء مجلس إدارة نادي الوداد لبحث أسباب تراجع نتائج الفريق.

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وأن إقالة البنزرتي أصبحت قادمة في حالة أتي تعثر جديد للفريق خلال المباريات المقبلة.

البنزرتي البالغ من العمر 74 سنة تولى تدريب الوداد خلال 8 مباريات فقط حقق خلالها انتصار واحد وتعادل 3 مرات وخسر في 4 مباريات.

وتولى البنزرتي تدريب الوداد خلفا للمدرب المغربي عادل رمزي.

ويحتل الوداد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 25 نقطة من 16 مبارا بفارق 11 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر.

الوداد المغربي فوزي البنزرتي الدوري المغربي
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