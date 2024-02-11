مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"

استضافت جنوب إفريقيا، منتخب فلسطين للمحليين لكرة القدم، لإقامة مباراة تحت مسمى "من أجل الإنسانية"، على ملعب آثلون في مدينة كيب تاون.

وأقيمت المباراة اليوم 11 فبراير، في ذكرى إطلاق سراح نيلسون مانديلا عام 1990، بعد 27 عامًا في السجن قضاهم في السجن بتهمة محاربة نظام الفصل العنصري.

وأصدرت جنوب إفريقيا بيانا، قالت فيه إن هذه المناسبة ترمز إلى التضامن التاريخي مع الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال غير الشرعي، وضد العنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأهدى جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وشاح فلسطين لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي حضر المباراة وهتف "الحرية لفلسطين"، وصافح لاعبي منتخب فلسطين.

وقال بينيت بيلي، نائب رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم: "اجتمعنا بعد بدء الحرب على غزة، وبحثنا كيف يمكننا كاتحاد للكرة مساعدة فلسطين، فقمنا بترتيب مباراة تقام بين منتخب فلسطين للمحليين ومنتخب جنوب إفريقيا للمحليين، في ظل مشاركة المنتخبين بكأس الأمم الآسيوية والإفريقية على الترتيب.

وستقام ودية أخرى يوم 18 فبراير الجاري، تحت اسم كأس الحرية، على نفس الملعب.