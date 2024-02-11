مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"

الأحد، 11 فبراير 2024 - 19:45

كتب : محمد مصطفى

مباراة من أجل الإنسانية.. جنوب إفريقيا تستضيف منتخب فلسطين "في ذكرى تحرير مانديلا"

استضافت جنوب إفريقيا، منتخب فلسطين للمحليين لكرة القدم، لإقامة مباراة تحت مسمى "من أجل الإنسانية"، على ملعب آثلون في مدينة كيب تاون.

وأقيمت المباراة اليوم 11 فبراير، في ذكرى إطلاق سراح نيلسون مانديلا عام 1990، بعد 27 عامًا في السجن قضاهم في السجن بتهمة محاربة نظام الفصل العنصري.

وأصدرت جنوب إفريقيا بيانا، قالت فيه إن هذه المناسبة ترمز إلى التضامن التاريخي مع الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال غير الشرعي، وضد العنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

أخبار متعلقة:
كأس آسيا - انتهت مغامرة الفدائي.. قطر تقلب النتيجة أمام فلسطين وتتأهل لدور الـ8 كأس آسيا - أحرار متأهلون.. فدائيو فلسطين إلى دور الـ16 بفوز تاريخي على هونج كونج حوار وسام أبو علي: سأرفع علم فلسطين مع الأهلي.. وتفاجئت بمستوى الفريق في المونديال

وأهدى جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وشاح فلسطين لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي حضر المباراة وهتف "الحرية لفلسطين"، وصافح لاعبي منتخب فلسطين.

وقال بينيت بيلي، نائب رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم: "اجتمعنا بعد بدء الحرب على غزة، وبحثنا كيف يمكننا كاتحاد للكرة مساعدة فلسطين، فقمنا بترتيب مباراة تقام بين منتخب فلسطين للمحليين ومنتخب جنوب إفريقيا للمحليين، في ظل مشاركة المنتخبين بكأس الأمم الآسيوية والإفريقية على الترتيب.

وستقام ودية أخرى يوم 18 فبراير الجاري، تحت اسم كأس الحرية، على نفس الملعب.

منتخب فلسطين منتخب جنوب إفريقيا مانديلا الحرب على غزة
نرشح لكم
أحمد أيوب يستقيل من تدريب المروج الليبي تقرير: الوداد يقترب من إقالة البنزرتي تقرير: بعد الحصول على برونزية أمم إفريقيا.. هوجو بروس مرشح لتدريب تونس منافس الأهلي - ثنائية وامبا تعيد الانتصارات لـ شباب بلوزداد في الدوري الجزائري كأس آسيا - أكرم عفيف يوضح سر احتفاله في النهائي كأس آسيا - عموتة: هناك لاعبون لا يتدربون مع فرقهم ثم يتم اتهامي عفيف وبرشم.. سيطرة قطرية على جوائز الأفضل في كأس آسيا 2023 سحر عفيف يُبقى اللقب في قطر.. العنابي بطل آسيا 2023 بثلاثية ضد الأردن
أخر الأخبار
دياب: لم نلعب الدوري وقت أمم إفريقيا بسبب عدم توقع خروج مصر مبكرا 3 دقيقة | الكرة المصرية
بيسيرو: هل سأستمر كمدرب لنيجيريا؟ عقدي ينتهي بنهاية فبراير والآن أحتاج لفترة راحة 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
بقيادة ماسكيرانو.. الأرجنتين تتأهل لـ أولمبياد باريس 2024 على حساب البرازيل 15 دقيقة | أمريكا
جوائز أمم إفريقيا – رجل النهائي.. أدينجرا أفضل لاعب شاب في البطولة 17 دقيقة | كوت ديفوار 2023
جوائز أمم إفريقيا - ساحر البعث.. إيميرس فاي أفضل مدرب في البطولة 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - حسين عبد اللطيف على أعتاب تدريب منتخب مصر مواليد 2007 26 دقيقة | منتخب مصر
تشافي: مباراة غرناطة هي ملخص لموسم برشلونة.. ولن نستسلم حتى النهاية 27 دقيقة | الدوري الإسباني
جوائز أمم إفريقيا - المدافع الهداف.. إيكونج أفضل لاعب في البطولة 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 خلفا لحسام حسن.. مودرن فيوتشر يعلن جهازه الفني الجديد