2 من 16.. ساليرنيتانا يعلن إقالة إنزاجي

أعلن نادي ساليرنيتانا إقالة فيليبو إنزاجي مدرب الفريق بسبب سوء النتائج بعد تحقيقه فوزين فقط.

ولم يتمكن إنزاجي من تحقيق نتائج إيجابية أو تغيير مركز الفريق وإبعاده عن تذيل جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وتم تعيين بطل العالم 2006 في أكتوبر من العام الماضي، لكن فاز في مباراتين فقط من 16 وتعادل في 4 وخسر 10 مرات.

ويتذيل ساليرنيتانا جدول الترتيب برصيد 13 نقطة ويبتعد بـ6 نقاط عن هيلاس فيرونا في مركز الـ17 الذي يعتبر أو مركز يبتعد عن الهبوط.

ويعتبر الفريق الجنوبي أكثر من تعرض للهزيمة في الدوري بـ15 مرة.

وكذلك يعتبر الفريق الأضعف دفاعيا وهجوميا، إذ استقبلت شباكه 47 هدفا وسجل 20 آخرين.

وتعاقد ساليرنيتانا مع فابيو ليفيراني لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يتولى المدرب الصومالي الأصل تدريب أي فريق خلال الموسم الحالي.