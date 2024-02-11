الدرجة الثانية ب - صعود نادي 6 أكتوبر بسيناء من الدرجة الثالثة

الأحد، 11 فبراير 2024 - 19:34

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حسم فريق 6 أكتوبر بسيناء تأهله إلى دوري الدرجة الثانية ب.

جاء ذلك بتصدره المجموعة الـ 12 (أ) بدوري القسم الثالث، ليحسم مقعده في الدرجة الثانية ب لموسم 2024-2025.

واحتل الفريق صدارة المجموعة برصيد ٣٨ نقطة عقب تعادله مع سالم الهرش بهدف لكل فريق، ليصبح أول الصاعدين للدوري.

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وسيصعد ١٣ فريقا لدوري الدرجة الثانية ب، بينما سيهبط ٦ أندية من دوري الدرجة الثانية ب إلى دوري القسم الثالث.

ويتكون دوري القسم الثالث من ١٢ مجموعة ، يصعد أوائل المجموعات من ١ حتى ١١ وفريق من المجموعة الـ12 أ، التي تضم أندية شمال سيناء، والمجموعة الـ 12 ب التي تضم أندية مطروح.

الدرجة الثانية ب
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