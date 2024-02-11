مدرب نانت: شعرت بإصرار كبير من مصطفى محمد عقب عودته

أشاد جوسلين جورفينيك المدير الفني لـ نانت بـ مصطفى محمد عقب الفوز على تولوز بنتيجة 2-0 في الدوري الفرنسي.

وقال جورفينيك في المؤتمر الصحفي: "شكّل مصطفى محمد مع تينو كاديور ثنائية جيدة، ويعرف تينو كيفية التواصل مع اللاعبين وتشكيل رابطة قوية مع زملائه".

وأكمل "شعرت بإصرار كبير من مصطفى محمد عند عودته للفريق وكان تنافسيا للغاية".

وعاد مصطفى من كوت ديفوار بعد نهاية مشوار منتخب مصر في دور الـ16، وتصدر مصطفى ترتيب الهدافين للمنتخب برصيد 4 أهداف جاءت في 4 مباريات.

وأتم "نفس الشيء أيضا بالنسبة لكاستيليتو لاعب الكاميرون، ونريد استعادة قوتنا".

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد من ضربة حرة رائعة وكذلك صنع هدفا لتينو كاديوير.

وللمرة الثانية يحرز مصطفى محمد هدفا من ضربة حرة خلال الموسم الجاري، إذ تمكن من التسجيل في شباك لوريان في الجولة السادسة.

وفي الدقيقة 20 ضرب مصطفى محمد رأسية ارتطمت في القائم الأيسر.

ولعب مهاجم الزمالك السابق 17 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وأحرز مصطفى 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويستعرض FilGoal.com أرقام مصطفى محمد خلال المباراة:

لعب: 80 دقيقة

تسجيل أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات على المرمى: 1

تسديدات في القائم: 1

تمريرات مفتاحية: 2

صناعة فرص محققة للتهديف: 1