بيلد: خطوة يتخذها مورينيو لتدريب بايرن ميونيخ

الأحد، 11 فبراير 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

اتخذ جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لروما خطوة من أجل تولي تدريب فريق بايرن ميونيخ الذي لا يحقق أفضل النتائج تحت قيادة توماس توخيل.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن السبيشال وان بدأ في تعلم اللغة الألمانية في خطوة منه ليستعد لتدريب الفريق البافاري.

وأفادت الصحيفة أن مورينيو لديه رغبة كبيرة في تدريب الفريق وجاهز لاستقبل عرضا من إدارة بايرن ميونيخ.

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وتمت إقالة مورينيو من تدريب روما بسبب سوء النتائج منذ عدة أسابيع.

واكتسح باير ليفركوزن غريمه بايرن ميونيخ 3-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وكان مورينيو قريبا من تولي تدريب الشباب السعودي في وقت سابق، لكن تراجعت إدارة النادي.

وقال محمد المنجم رئيس نادي الشباب في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية: "جوزيه مورينيو وافق على تولي مسؤولية تدريب الشباب، بعدما قدمنا عرض مثالي له من أجل تولي تدريب للفريق، وعقدنا معه محادثة بالفيديو وتم الاتفاق على كافة التفاصيل".

وتابع "عرضنا الأمر بشكل مباشر على لجنة الاستدامة التي رفضت هذا الأمر، لعدم توافر السيولة المالية الخاصة بالصفقة في ذلك الوقت بصورة نهائية، وتم التراجع عن الاتفاق".

تعليق رئيس بايرن

وقال دريسن في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مستقبل توخيل بعد الخسارة؟ لم يتغير شيء".

وأضاف "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن الآن علينا أن ننظر إلى الأمام".

وشدد رئيس بايرن "الهزيمة مستحقة، لكننا لن نستسلم".

وأكمل "نستحق الخسارة لأن ليفركوزن كان ببساطة أفضل. علينا أن نقبل ذلك. لحسن الحظ لا يزال أمامنا 13 جولة متبقية وعلينا أن نأمل في حدوث بعض الأخطاء من ليفركوزن".

وأتم "علينا أن ننسى هذه الهزيمة ونتطلع إلى الأمام مرة أخرى. لدينا فرصة لنسيان هذه المباراة يوم الأربعاء ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا".

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني ووسع الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 5 نقاط.

وتجمد رصيد الفريق البافاري عند النقطة 50 وصيفا لليفركوزن إذ زاد الفارق إلى 5 نقاط.

روما بايرن ميونيخ جوزيه مورينيو الدوري الألماني
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