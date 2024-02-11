قائمة ريال مدريد - عودة ناتشو تدعم الدفاع في مواجهة لايبزج

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه للمباراة التي ستجمع بينه وبين لايبزج.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لايبزج بعد غدا الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير.

وشهدت القائمة عودة ناتشو فيرنانديز مدافع الفريق بعد غيابه عن المباراة السابقة ضد جيرونا للإصابة.

وسيكون ناتشو هو قلب الدفاع الوحيد في القائمة التي ستخوض المباراة ومن المرشح أن يكون أوريلين تشواميني شريكه بالدفاع.

المباراة السابقة لعب فيها تشواميني بجوار داني كارباخال في قلب الدفاع وسط غياب جميع المدافعين للإصابة.

القائمة تشهد أيضا غياب جود بيلينجهام الذي أعلن النادي إصابته بالتواء شديد في الكاحل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – فيرلان ميندي – ألفارو كاريو – جاكوبو رامون.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولير – ماريو مارتن – نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

وتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.