تقرير: بعد الحصول على برونزية أمم إفريقيا.. هوجو بروس مرشح لتدريب تونس

دخل البلجيكي هوجو بروس المدير الفني الحالي لمنتخب جنوب إفريقيا ضمن قائمة المرشحين لتدريب تونس في الفترة المقبلة.

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن المدرب البلجيكي هوجو بروس هو المرشح الأوفر حظا لتدريب منتخب تونس.

ولم يرحل هوجو بروس حتى الآن عن منتخب جنوب إفريقيا، وفي حالة استقراره على ترك الأولاد سيبدأ الاتحاد التونسي مفاوضات جادة معه.

وقاد هوجو بروس منتخب جنوب إفريقيا لاحتلال المركز الثالث بكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار بعد التغلب على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وودع منتخب تونس بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات.

وفور خروج منتخب تونس أعلن الاتحاد التونسي رحيل جلال القادري مدرب نسور قرطاج.

بعدها فتح الاتحاد التونسي الباب أمام تلقي السير الذاتية من المدربين الراغبين في تدريب منتخب تونس.