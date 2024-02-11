ساكا: شممنا رائحة الدم وذهبنا لقتل وست هام

أظهر بوكايو ساكا لاعب أرسنال رغبة الفريق الكبيرة في زيادة عدد الأهداف في مباراة وست هام.

وسحق أرسنال منافسه وست هام بسداسية دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال الجناح الإنجليزي لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كنا متقدمين 4-0 في الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف "شممنا رائحة الدم وذهبنا لقتل وست هام".

وتخطى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما حاجز الـ50 هدفا مع فريقه.

وعلق على هذا الإنجاز قائلا: "سعيد حقا بتحقيق ذلك أهدرت بعض الفرص التي كان بإمكاني تسجيلها، لكنه إنجاز عظيم وأنا فخور بذلك".

وسجل سداسية أرسنال في المباراة كل من بوكايو ساكا الذي أحرز هدفين، وويليام ساليبا، وجابرييل ميجاليس، وديكلان رايس، ولياندرو تروسارد.

رايس لاعب وست هام السابق سجل هدفا رائعا وصنع هدفين لأرسنال في المباراة.

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 52 في المركز الثالث بفارق بالتساوي مع مانشستر سيتي في كل شيء حتى فارق الأهداف.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة 36 في المركز الثامن.

video:1