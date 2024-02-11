سجل هدفا رائعا وصنع آخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد تولوز
الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:19
كتب : FilGoal
تألق مصطفى محمد مع فريقه نانت ضد تولوز في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
وفاز نانت على تولوز بهدفين مقابل هدف على ستاديوم دي تولوز.
وسجل الدولي المصري مصطفى محمد من ضربة حرة رائعة وكذلك صنع هدفا لتينو كاديويري. وللمرة الثانية يحرز مصطفى محمد هدفا من ضربة حرة خلال الموسم الجاري، إذ تمكن من التسجيل في شباك لوريان في الجولة السادسة.
وفي الدقيقة 20 ضرب مصطفى محمد رأسية ارتطمت في القائم الأيسر.
ولعب مهاجم الزمالك السابق 17 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.
وأحرز مصطفى 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
ويستعرض FilGoal.com أرقام مصطفى محمد خلال المباراة:
لعب: 80 دقيقة
تسجيل أهداف: 1
صناعة أهداف: 1
تسديدات على المرمى: 1
تسديدات في القائم: 1
تمريرات مفتاحية: 2
صناعة فرص محققة للتهديف: 1