سجل هدفا رائعا وصنع آخر.. ماذا قدم مصطفى محمد مع نانت ضد تولوز

الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

تألق مصطفى محمد مع فريقه نانت ضد تولوز في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وفاز نانت على تولوز بهدفين مقابل هدف على ستاديوم دي تولوز.

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد من ضربة حرة رائعة وكذلك صنع هدفا لتينو كاديويري. وللمرة الثانية يحرز مصطفى محمد هدفا من ضربة حرة خلال الموسم الجاري، إذ تمكن من التسجيل في شباك لوريان في الجولة السادسة.

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وفي الدقيقة 20 ضرب مصطفى محمد رأسية ارتطمت في القائم الأيسر.

ولعب مهاجم الزمالك السابق 17 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وأحرز مصطفى 7 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ويستعرض FilGoal.com أرقام مصطفى محمد خلال المباراة:

لعب: 80 دقيقة

تسجيل أهداف: 1

صناعة أهداف: 1

تسديدات على المرمى: 1

تسديدات في القائم: 1

تمريرات مفتاحية: 2

صناعة فرص محققة للتهديف: 1

نانت الدوري الفرنسي تولوز مصطفى محمد
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