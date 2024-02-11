ضربة حرة أخرى.. مصطفى محمد يسجل ويصنع في فوز نانت على تولوز

الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:01

كتب : محمد رؤوف

مصطفى محمد

فاز نانت على منافسه تولوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد من ضربة حرة رائعة وكذلك صنع هدفا لتينو كاديويري، بينما أحرز ثيس دالينجا لتولوز.

وللمرة الثانية يحرز مصطفى محمد هدفا من ضربة حرة خلال الموسم الجاري، إذ تمكن من التسجيل في شباك لوريان في الجولة السادسة.

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ولعب مهاجم الزمالك الأسبق 17 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وأحرز مصطفى فيهم 7 أهداف حتى الآن.

وارتفع رصيد نانت للنقطة 22 بالمركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد تولوز عند النقطة 20 في المركز الـ13.

وتمكن مصطفى محمد من افتتاح النتيجة في الدقيقة الثانية من ضربة حرة في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 20 ضرب مصطفى محمد رأسية ارتطمت في القائم الأيسر.

وتعرض مصطفى لإصابة في الدقيقة 40 بعد تدخل عنيف من لاعب تولوز، لكن تمكن من مواصلة المباراة بعد تلقي العلاج.

وأضاف كاديويري الهدف الثاني من صناعة مصطفى محمد بعد تمريرة وضعته أمام المرمى الخالي ليسجل بسهولة في الدقيقة 51.

وقلص فرانك ماجري الفارق لتولوز في الدقيقة 74 لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وخرج مصطفى في الدقيقة 81 ودخل ماتيس أبليني.

وتمكن دالينجا من تسجيل هدف تقليص الفارق من رأسية في الدقيقة 95 لكن كان الأوان قد فات لأن الهدف كان في أخر لحظات المباراة، ليحقق نانت فوزا هاما.

مصطفى محمد الدوري الفرنسي تولوز نانت
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