متحف أمم إفريقيا - الحذاء الذهبي لهداف القارة

الأحد، 11 فبراير 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

فينسنت أبو بكر - هداف أمم إفريقيا 2021

الحذاء الذهبي يُمنح دائما لهداف البطولة عقب نهاية أمم إفريقيا.

وفاز فينسنت أبو بكر بجائزة الحذاء الذهبي للنسخة الماضية بعد سجل 8 أهداف.

ويعد نداي مولامبا هداف الكونغو الديمقراطية أكثر لاعب سجل أهدافا في نسخة واحدة برصيد 9 أهداف في 1974.

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وحصد 6 لاعبين فقط جائزة هداف البطولة مرتين وهم الإيفواري لوران بوكو والنيجيريان رشيدي ياكيني سيجان أوديجامبي والثلاثي الكاميروني روجيه ميلا وباتريك مبوما وصامويل إيتو.

وسبق أن توج 8 لاعبين مصريين بلقب الهداف هم: الديبة ومحمود الجوهري وبدوي عبد الفتاح وحسن الشاذلي وطاهر أبو زيد وجمال عبد الحميد وحسام حسن ومحمد ناجي "جدو".

وفي النسخة الحالية يتصدر إيميلو نسوي الغيني الاستوائي ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، فهل يحصد الجائزة في النهاية؟

ولذلك فإن الحذاء الذهبي للهداف ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

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متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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