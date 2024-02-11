متحف أمم إفريقيا - الحذاء الذهبي لهداف القارة

الحذاء الذهبي يُمنح دائما لهداف البطولة عقب نهاية أمم إفريقيا.

وفاز فينسنت أبو بكر بجائزة الحذاء الذهبي للنسخة الماضية بعد سجل 8 أهداف.

ويعد نداي مولامبا هداف الكونغو الديمقراطية أكثر لاعب سجل أهدافا في نسخة واحدة برصيد 9 أهداف في 1974.

وحصد 6 لاعبين فقط جائزة هداف البطولة مرتين وهم الإيفواري لوران بوكو والنيجيريان رشيدي ياكيني سيجان أوديجامبي والثلاثي الكاميروني روجيه ميلا وباتريك مبوما وصامويل إيتو.

وسبق أن توج 8 لاعبين مصريين بلقب الهداف هم: الديبة ومحمود الجوهري وبدوي عبد الفتاح وحسن الشاذلي وطاهر أبو زيد وجمال عبد الحميد وحسام حسن ومحمد ناجي "جدو".

وفي النسخة الحالية يتصدر إيميلو نسوي الغيني الاستوائي ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، فهل يحصد الجائزة في النهاية؟

ولذلك فإن الحذاء الذهبي للهداف ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

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