مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول التفاصيل المالية للمشاركة في نهائي كأس مصر

أوضح مصدر من الأهلي تفاصيل القيمة المالية حال المشاركة والتتويج في نهائي كأس مصر 2022-23 والمقرر إقامته في السعودية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إنه تم الاتفاق على استضافة السعودية مباراة نهائي كأس مصر لمدة موسم واحد فقط حتى الآن.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا بأن المشاركة في نهائي كأس مصر بالسعودية ستكون مقابل 100 ألف دولار، وسيحصد البطل 250 ألف دولار كجائزة مالية".

وأردف "حتى الآن التفاصيل غير واضحة بشأن النهائي، وتقام اجتماعات بين مسؤولي اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com قائلا: "مباراة نهائي كأس مصر ستقام في السعودية يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 من الشهر ذاته المحدد مسبقا".