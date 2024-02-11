مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول التفاصيل المالية للمشاركة في نهائي كأس مصر

الأحد، 11 فبراير 2024 - 17:37

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

أوضح مصدر من الأهلي تفاصيل القيمة المالية حال المشاركة والتتويج في نهائي كأس مصر 2022-23 والمقرر إقامته في السعودية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إنه تم الاتفاق على استضافة السعودية مباراة نهائي كأس مصر لمدة موسم واحد فقط حتى الآن.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة أبلغنا بأن المشاركة في نهائي كأس مصر بالسعودية ستكون مقابل 100 ألف دولار، وسيحصد البطل 250 ألف دولار كجائزة مالية".

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وأردف "حتى الآن التفاصيل غير واضحة بشأن النهائي، وتقام اجتماعات بين مسؤولي اتحاد الكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي".

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com قائلا: "مباراة نهائي كأس مصر ستقام في السعودية يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 من الشهر ذاته المحدد مسبقا".

وأردف "تعديل الموعد سيشكل عبئا وسيتطلب تغيير مواعيد بعض المباريات في مسابقة الدوري".

وصرّح عامر حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أحمد دياب رئيس رابطة الأندية طلب مني تصور لإقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم 8 مارس بدلا من يوم 13 وذلك سيتطلب تعديلات في الجدول وأرسلته إليه بالفعل".

وأوضح" دياب قال لي إنه سيبلغني بالقرار النهائي. والمعروض هو إقامة المباراة في السعودية".

وكان عامر حسين قد قال في تصريحات سابقة لـ FilGoal.com إن نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

الأهلي كأس مصر نهائي كأس مصر
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