الدوري الإسباني ودوري الأبطال.. مباريات هامة سيفقد ريال مدريد فيها بيلينجهام

الأحد، 11 فبراير 2024 - 16:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد - جود بيلينجهام

فقد ريال مدريد مساهمات لاعبه جود بيلينجهام لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة حسب التقارير الإسبانية.

وتعرض بيلينجهام لالتواء شديد في الكاحل في مباراة فريقه ضد جيرونا في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "ريليفو" فريال مدريد سيفقد خدمات الإنجليزي في 4 مباريات، إذ يعتبر بيلينجهام من أهم اللاعبين في الفريق.

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ومن المقرر أن يغيب بيلينجهام عن مباراة لايبزج المقبلة في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن يشارك ضد رايو فايكانو في الجولة 25 من الدوري، وإشبيلية في الأسبوع 26.

والمباراة الأخيرة التي سيغيب عنها ضد فالنسيا في الجولة 27.

وسيعود اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في مباراة الإياب ضد لايبزج في دوري أبطال أوروبا.

الدولي الإنجليزي يتألق في موسمه الأول مع الملكي، إذ سجل 20 هدفا وصنع 8 في 29 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وسحق ريال مدريد ضيفه جيرونا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

سجل الرباعية فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6 وجود بيلينجهام "هدفين" في الدقيقتين 35 و54، ورودريجو في الدقيقة 61.

فيما أهدر خوسيلو ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبذلك يستمر مدريد للمباراة الـ 18 على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإسباني.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 61 نقطة على الصدارة، موسعا الفارق مع الثاني جيرونا إلى 5 نقاط.

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