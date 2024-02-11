لويس إنريكي يوضح موقف مبابي من المشاركة أمام سوسيداد

الأحد، 11 فبراير 2024 - 16:33

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن نجمه كيليان مبابي سيكون جاهزًا بنسبة 100% لمواجهة ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا.

وشاهد مبابي فوز فريقه على ليل يوم السبت في الدوري الفرنسي من على مقاعد البدلاء بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة في الكاحل.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نقلتها شبكة راديو مونت كارلو: "كيليان مبابي بخير، لكننا لم نرغب في المخاطرة به أمام ليل".

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وأضاف "لو كانت مباراة نهائية لدفعت به، لكنه سيكون جاهزا بنسبة 100٪ لمباراة ريال سوسيداد يوم الأربعاء".

وتعرض مبابي للإصابة في الكاحل ضد ستاد بريست في ثمن نهائي كأس فرنسا الأربعاء الماضي.

وعاد باريس سان جيرمان في النتيجة من التأخر ضد ليل إلى فوز 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل يوسف يازيتشي هدف ليل الوحيد، بينما سجل جونسالو راموس وأليكساندرو ريبيرو (عكسي) وراندال كولو مواني.

ولم يشارك كيليان مبابي في المباراة وظل على مقاعد البدلاء.

ولم يخسر فريق العاصمة الفرنسية في أي مباراة منذ 7 نوفمبر الماضي ضد ميلان في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأخر هزيمة تعرض لها باريس في الدوري كانت ضد نيس يوم 15 سبتمبر في الجولة الخامسة.

وافتتح يازيتشي أهداف المباراة في الدقيقة السادسة بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الجزاء.

وتعادل راموس سريعا في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم ريبيرو لباريس بعد ارتطام الكرة فيه وتحولت في مرمى فريقه في الدقيقة 17 لتكتمل العودة.

واختتم مواني أهداف باريس في الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة من برادلي باركولا أمام المرمى الخالي.

ووصل باريس للنقطة الـ50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد ليل عند النقطة 35 في المركز الرابع.

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