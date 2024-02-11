انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2)-(1) تولوز

الأحد، 11 فبراير 2024 - 15:56

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد لانس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومبشارة لمباراة نانت وتولز في المباراة التي تجمعهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويلعب الدولي المصري مصطفى محمد بشكل أساسي رفقة نانت.

ويحتل نانت المركز الـ14 في الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي تولوز في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.

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انتهت

ق 95: جوووول تقليص الفارق من ثيس دالينجا بعد رأسية قوية.

ق 81: خروج مصطفى محمد ودخول ماتيس أبليني

إلغاء الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ق 74: جوووول تقليص الفارق من فرانك ماجري بعد ارتداد الكرة من ألبان لافونت حارس نانت.

ق 51: جووول تينو كادويري يضيف الهدف الثاني من صناعة مصطفى محمد بعد تمريرة وضعته أمام المرمى الخالي ليسجل بسهولة.

انطلاقة الشوط الثاني

استراحة

ق 42: عودة مصطفى محمد لمواصلة المباراة بعد تلقي العلاج.

ق 40: إصابة مصطفى محمد بعد تدخل قوي عليه من لاعب تولوز.

ق 20: مصطفى محمد يضرب كرة رأسية لكن ارتطمت في القائم الأيسر وتحرمه من تسجيل الهدف الثاني.

ق 2: جووووووول رائع من مصطفى محمد بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة.

بداية المباراة

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي تولوز
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