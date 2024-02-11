الزمالك يواجه الفيوم وديا استعدادا للإسماعيلي

الأحد، 11 فبراير 2024 - 15:42

كتب : رضا السنباطي

عبد الله السعيد - الزمالك

يواجه الزمالك منافسه الفيوم وديا الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير المقبل في الدوري المصري.

وقال خالد محمود المدير الإداري لفريق الفيوم لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع إدارة الزمالك من أجل خوض مباراة ودية الإثنين المقبل في تمام الساعة 2:30 عصرا على ملعب البنك الأهلي".

وواجه الزمالك نظيره الفيوم على المستوى الرسمي في مباراة واحدة في مسابقة كأس مصر في دور 32 موسم 2009/2010 يوم 21 مايو 2010 باستاد الفيوم الرياضي وفاز الزمالك بهدف دون رد سجله أحمد جعفر.

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وتعتبر هذه المباراة هي الودية الثانية للقلعة البيضاء تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

وفاز الزمالك في الودية الأولى على شبابه مواليد 2003 بنتيجة 3-1 والتي أقيمت الخميس الماضي.

وصنع عبد الله السعيد هدفا في فوز الزمالك في إطار تحضيراته للفترة المقبلة.

وسجل سيف الدين الجزيري (هدفين) وإبرهيما نداي أهداف الزمالك، فيما أحرز كريم عبدون هدف فريق الشباب الوحيد.

ولعب الزمالك أمام فريق الشباب بالنادي مباراة قُسمت على 3 أشواط بواقع 30 دقيقة لكل شوط.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - محمد السيد

الوسط: زياد كمال - محمد عاطف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" - عبدالله السعيد

الهجوم: عمار ياسر - سيف الدين الجزيري.

و سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة العاشرة من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، بعد ضغط جماعي على دفاع فريق 2003 من الثلاثي شيكابالا والجزيري وعمار ياسر.

وأدرك كريم عبدون هدف التعادل لفريق الشباب في الدقيقة 34، وبعدها سجل السنغالي ابراهيما نداي الهدف الثاني للفريق الأول في الدقيقة 40 من رأسية قوية بعد عرضية من عبدالله السعيد.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري الهدف الثالث للفريق الأول والثاني له في الدقيقة 56 من انفراد بالمرمى، بعدما تصدى له معاذ علاء قبل أن يتابع الكرة ويسكنها في الشباك.

وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بثلاثية.

الزمالك الدوري المصري الفيوم جوزيه جوميز عبد الله السعيد
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