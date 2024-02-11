خبر في الجول - الونش يطير إلى ألمانيا فجر الإثنين لإجراء جراحة الرباط الصليبي

يطير محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الزمالك إلى المانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وأعلن نادي الزمالك تأكد إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة الأسبوع الماضي.

وجاء قرار سفر الونش إلى ألمانيا من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للجراحة بناء على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي.

وعلم FilGoal.com أن سفر الونش إلى ألمانيا سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة وتحديدا فجر الإثنين.

ويرافق محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمود الونش إلى ألمانيا.

تسلسل إصابات الونش

في نوفمبر 2020، عانى الونش من مشكلة في وتر صابونة الركبة، بجانب مشكلة في الرباط الخارجي للركبة.

ثم في شهر نوفمبر لعام 2022، تعرض الونش لإصابة في وتر العضلة الخلفية.

وفي مايو لعام 2023 خلال مباراة الإسماعيلي، تعرض الونش لقطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة بالقدم اليسري.

وبعد مشاركته في عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف لأمم إفريقيا، يعود الونش مجددا ويتعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريب قبل أيام.

صاحب الـ28 عاما يغيب عن المباريات الرسمية منذ 13 مايو 2023 بسبب الإصابات.