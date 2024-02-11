فينيسيوس: لدي طلب من بيريز.. وبيلينجهام الأفضل في الموسم

أوضح فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أن لديه طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي عقب الفوز على جيرونا.

واكتسح ريال مدريد منافسه جيرونا 4-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال الجناح البرازيلي للصحفيين: "أطلب من الرئيس أن يسمح لي باللعب لريال مدريد لمدة طويلة جدا لأنني أحب هذا النادي".

وأضاف "دائما أشعر بالسعادة كوني لاعبا في ريال مدريد".

وتابع "جود بيلينجهام هو أفضل لاعب خلال الموسم الحالي، نحن عائلة واحدة".

وواصل "مواجهة جيرونا كانت واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها بالطبع، نفذنا كل شيء طلبه منا المدرب سواء بالضغط العالي أو خفضه وقت الحاجة".

وأكمل "عندما يريد الفريق الفوز يكون من الصعب جدا هزيمتنا".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب على ملعبنا دائما مميزا وعندما يكون المشجعون معنا يكون الأمر صعبا على الآخرين".

ويستمر مدريد للمباراة الـ 18 على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإسباني.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 61 نقطة على الصدارة، موسعا الفارق مع الثاني جيرونا إلى 5 نقاط.

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