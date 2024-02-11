مصطفى محمد أساسي أمام تولوز

تواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في تشكيل فريقه الأساسي، وذلك أمام تولوز يوم الأحد.

ويحل نانت ضيفا على تولوز ضمن الجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وكان مصطفى محمد قد شارك أمام لانس في الجولة 20 بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل نانت على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: ناثان زيزي - كاستيليتو - نيكولاس بالويس - جان كيفن دوفرين

الوسط: موسى سيسوكو - ماركوس كوكو - بيدرو شيريفيا

الهجوم: مصطفى محمد - تينو كادوير - بيني تراوري

ويحتل نانت المركز الـ14 في الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة.

ولعب مهاجم الزمالك السابق 16 مباراة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى 6 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

يذكر أن الهدف الأول لمصطفى في الدوري الفرنسي كان ضد تولوز الموسم الماضي.

video:1