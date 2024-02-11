تشكيل أرسنال - تروسارد وكيفيور أساسيان ضد وست هام
الأحد، 11 فبراير 2024 - 15:12
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه ضد منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
لياندرو تروسارد
النادي : أرسنال
ويشارك جاكوب كيفيور بصفة أساسية، وكذلك لياندرو تروسارد.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: بنجامين بن وايت – ويليان ساليبا – جابرييل ماجاليس – جاكوب كيفيور
خط الوسط: مارتن أوديجارد – ديكلان رايس – كاي هافيرتز
خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – جابرييل مارتينيلي
ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.
ويأتي وست هام في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.
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