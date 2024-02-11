تشكيل أرسنال - تروسارد وكيفيور أساسيان ضد وست هام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه ضد منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشارك جاكوب كيفيور بصفة أساسية، وكذلك لياندرو تروسارد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين بن وايت – ويليان ساليبا – جابرييل ماجاليس – جاكوب كيفيور

خط الوسط: مارتن أوديجارد – ديكلان رايس – كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

ويأتي وست هام في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.