تشكيل أرسنال - تروسارد وكيفيور أساسيان ضد وست هام

الأحد، 11 فبراير 2024 - 15:12

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه ضد منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشارك جاكوب كيفيور بصفة أساسية، وكذلك لياندرو تروسارد.

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
متحف أمم إفريقيا - المدربون المتوجون مع منتخب مصر بعد التتويج بكأس آسيا.. تأجيل الجولة المقبلة من الدوري القطري مولر: سوء النتائج يتعلق بنا كلاعبين وليس فقط المدرب الإسماعيلي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا: لا يصح تعديل موعد مباراة قبلها بـ 4 ايام

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين بن وايت – ويليان ساليبا – جابرييل ماجاليس – جاكوب كيفيور

خط الوسط: مارتن أوديجارد – ديكلان رايس – كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

ويأتي وست هام في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي وست هام تروسارد بن وايت أرتيتا
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1)-(0) تولوز.. جووووووول مصطفى محمد مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) أرسنال.. انطلاق المباراة فينيسيوس: لدي طلب من بيريز.. وبيلينجهام الأفضل في الموسم مولر: سوء النتائج يتعلق بنا كلاعبين وليس فقط المدرب رئيس بايرن يتحدث عن مستقبل توخيل بعد السقوط أمام ليفركوزن في غياب مبابي.. باريس يعود في النتيجة وينتصر على ليل بعد تصريحاته عن رحيله.. توني: مدربي لا يريدني أنشيلوتي: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم.. وبيلينجهام يشبه زيدان وهذه إصابته
أخر الأخبار
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (1)-(0) تولوز.. جووووووول مصطفى محمد 8 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(0) أرسنال.. انطلاق المباراة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يواجه الفيوم وديا استعدادا للإسماعيلي 22 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الونش يطير إلى ألمانيا فجر الإثنين لإجراء جراحة الرباط الصليبي 33 دقيقة | الدوري المصري
فينيسيوس: لدي طلب من بيريز.. وبيلينجهام الأفضل في الموسم 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصطفى محمد أساسي أمام تولوز 43 دقيقة | المحترفون
تشكيل أرسنال - تروسارد وكيفيور أساسيان ضد وست هام 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
متحف أمم إفريقيا - المدربون المتوجون مع منتخب مصر 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد حمدي 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 4 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"