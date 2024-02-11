بعد التتويج بكأس آسيا.. تأجيل الجولة المقبلة من الدوري القطري

أعلنت رابطة الدوري القطري تأجيل مباريات الجولة 13 من المسابقة بعد تتويج منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2023.

وأوضح بيان الرابطة أن الجولة 13 سيتم تأجيلها على أن يتم استئناف مباريات الدوري من الجولة 14 يوم 19 فبراير الجاري.

وذلك من أجل منح لاعبي منتخب قطر فترة كافية للراحة والاستشفاء بعد التتويج بكأس آسيا 2023، حسب البيان.

بحسب الجدول المعلن، ستقام مباريات الجولة 13 في منتصف أبريل المقبل، بين الجولتين 20 و21.

وانتصر منتخب قطر على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 ليتوج بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2019 والتي حققها على حساب اليابان.

وسجل ثلاثية قطر أكرم عفيف، فيما سجل يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد.

وبات عفيف هداف نسخة 2023 بفضل الثلاثية بعدما رفع رصيده لـ8 أهداف متخطيا العراقي أيمن حسين، وأصبح ثاني لاعب قطري يحقق لقب الهداف بعد المعز علي في النسخة الماضية.

أصبح العنابي خامس منتخب يحقق اللقب الآسيوي مرتين متتاليتين، بعد كوريا الجنوبية وإيران والسعودية واليابان، ويبقى فقط منتخب إيران الوحيد في القارة الذي حقق اللقب 3 مرات متتالية، وبإمكان العنابي معادلته في 2027 والتي ستقام السعودية إذا حقق اللقب.

وتوقف مشوار الأردن الشجاع عند النهائي بعد مسيرة مظفرة تاريخية لن تنسًى للنشامى بالوصول للنهائي لأول مرة في التاريخ.

وسجل النهائي الحضور الأكبر في تاريخ نهائيات كأس آسيا بتواجد 86492 مشجعا في استاد لوسيل.

كما كتبت النسخة الحالية الحضور الجماهيري الأكبر في تاريخ البطولة كرقم قياسي تخطى المليون ونصف مشجع في المدرجات طيلة 51 مباراة.

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