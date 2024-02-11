مولر: سوء النتائج يتعلق بنا كلاعبين وليس فقط المدرب

انتقد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ لاعبي فريقه بقوة بعد الهزيمة من باير ليفركوزن.

واكتسح باير ليفركوزن منافسه بايرن ميونيخ 3-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال مولر لشبكة "سكاي سبورت" ألمانيا: "سوء النتائج يتعلق بنا كلاعبين ويجب الحديث عنا وليس فقط عن المدرب".

وأضاف "بالطبع نلعب بشكل سيء على أرض الملعب لأكون صادقا، أشعر بالإحباط".

وتابع "أوليفر كان قال من قبل إنه يفتقد منا اللعب الجيد، نحن نلعب أفضل بكثير في التدريبات، لا بأس أن تشعر بالضغط".

وواصل "يجب أن يكون لدينا الطاقة والحرية في لعبنا وهذا مفقود".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا العديد من اللاعبين الدوليين على أعلى مستوى، نحتاج إلى تعزيز طريقة لعبتنا".

تعليق رئيس بايرن على مستقبل توخيل

علق يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ على مستقبل المدرب توماس توخيل بعد الخسارة من ليفركوزن.

وقال دريسن في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مستقبل توخيل بعد الخسارة؟ لم يتغير شيء".

وأضاف "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن الآن علينا أن ننظر إلى الأمام".

وشدد رئيس بايرن "الهزيمة مستحقة، لكننا لن نستسلم".

وأكمل "نستحق الخسارة لأن ليفركوزن كان ببساطة أفضل. علينا أن نقبل ذلك. لحسن الحظ لا يزال أمامنا 13 جولة متبقية وعلينا أن نأمل في حدوث بعض الأخطاء من ليفركوزن".

وأتم "علينا أن ننسى هذه الهزيمة ونتطلع إلى الأمام مرة أخرى. لدينا فرصة لنسيان هذه المباراة يوم الأربعاء ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا".

وتأخر لعب المباراة بسبب إلقاء الجماهير لمقذوفات بسبب الاعتراض على دخول أصحاب الأموال إلى عالم كرة القدم الألمانية.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة خلال الموسم الجاري إذ لعب 31 مباراة وفاز 27 وتعادل 4 وسجل 93 هدفا واستقبل 22 آخرين.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني ووسع الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 5 نقاط.

وتجمد رصيد الفريق البافاري عند النقطة 50 وصيفا لليفركوزن إذ زاد الفارق إلى 5 نقاط.

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