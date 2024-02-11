الإسماعيلي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا: لا يصح تعديل موعد مباراة قبلها بـ 4 ايام

الأحد، 11 فبراير 2024 - 14:35

كتب : FilGoal

مران الإسماعيلي - علي أبو جريشة

انتقد علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي تعديل موعد مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري.

وتم تعديل مواجهة الإسماعيلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية عشر لتقام في السابعة مساء بدلا من الرابعة عصرا.

وقال علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "أتمنى أن يكون هناك نظام في مسابقات الدوري ومواعيد المباريات".

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وشدد أبو جريشة "لا يصح أن يتم تعديل موعد مباراة في الدوري قبل موعدها بـ 3 أو 4 أيام".

وأوضح "تعديل موعد المباراة يتسبب في تغيير طريقة استعداد المدير الفني للمباراة والذي يجهز لاعبيه على اللعب في الموعد المحدد".

وتابع "أطالب باستقرار مواعيد جدول المسابقة".

أما الصفقات فأجاب "الإسماعيلي أبرم صفقات تجمع بين عنصري الشباب والخبرة خلال انتقالات يناير".

واختتم علي أبو جريشة تصريحاته "كان هناك لاعبين آخرين اتفقنا معهم ولكن تأخير فتح القيد تسبب في انضمامهم لأندية أخرى".

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط عقب خوض 10 مباريات.

وحقق الدراويش الفوز في مباراتين فقط هذا الموسم وتعادل مثلهما بينما خسر ست مرات.

الإسماعيلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري علي أبو جريشة
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