ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة بيلينجهام

أوضح ريال مدريد تفاصيل إصابة نجمه جود بيلينجهام بعد إصابته خلال منافسات الدوري الإسباني.

وأصيب بيلينجهام في مباراة الفريق بالدوري الإسباني ضد جيرونا يوم السبت والتي انتهت بالفوز 4-0.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا بيلينجهام، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من التواء شديد في الكاحل".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

ومن المتوقع أن يغيب بيلينجهام لمدة 3 أسابيع، وفقا لتقارير إسبانية عديدة.

الدولي الإنجليزي يتألق في موسمه الأول مع الملكي، إذ سجل 20 هدفا وصنع 8 في 29 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وسحق ريال مدريد ضيفه جيرونا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

سجل الرباعية فينيسيوس جونيور في الدقيقة 6 وجود بيلينجهام "هدفين" في الدقيقتين 35 و54، ورودريجو في الدقيقة 61.

فيما أهدر خوسيلو ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبذلك يستمر مدريد للمباراة الـ 18 على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإسباني.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 61 نقطة على الصدارة، موسعا الفارق مع الثاني جيرونا إلى 5 نقاط.

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