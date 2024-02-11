ملعب الهلال الجديد يستوفي الشروط.. ويستقبل مباراة سباهان

ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن ملعب الهلال الجديد (المملكة أرينا) استوفى شروط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل استضافة المباريات.

ملعب المملكة أرينا تم تشييده مؤخرا واستضاف عدد من المباريات الودية، بينها كأس موسم الرياض.

أوضح التقرير أن الاتحاد الآسيوي وافق على استضافة الملعب للمباريات الآسيوية.

وأضاف التقرير أن الملعب سيستضيف مباراة الهلال وسباهان الإيراني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا بدلا من ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويحل الهلال ضيفا على سباهان في الذهاب يوم الخميس المقبل.

على أن يستقبله في ملعب المملكة أرينا في الإياب يوم الخميس التالي.

في منتصف يناير الماضي، أعلن نادي الهلال إنهاء إجراءات الاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه ليكون المملكة أرينا هو الملعب الرسمي للهلال.

ويتسع الملعب لقرابة 26 ألف متفرج.

وتم بناء الملعب وتجهيزه بأحدث التقنيات التي تخدم جميع الفعاليات المقامة والمعتمدة عالميا، خلال 60 يوما ليتسع إلى أكثر من 40 ألف زائر.

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