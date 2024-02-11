برشلونة يستعيد تير شتيجن ورافينيا أمام غرناطة

استعاد برشلونة خدمات الثنائي مارك أندريه تير شتيجن ورافينيا قبل مواجهة غرناطة.

ويحل غرناطة ضيفا على برشلونة ضمن الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وأوضح برشلونة في بيان أن الثنائي حصل على التصريح الطبي للمشاركة في مباراة غرناطة.

ويغيب تير شتيجن منذ مطلع ديسمبر الماضي بسبب إصابة في الظهر.

بينما يغيب رافينيا منذ 11 يناير الماضي بسبب إصابة عضلية.

وجاء قائمة برشلونة أمام غرناطة على النحو التالي:

ويسعى برشلونة للاقتراب أكثر من ثنائي القمة، ريال مدريد وجيرونا.

إذ يملك 50 نقطة فقط، مقابل 61 لريال مدريد و56 لجيرونا.

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