ميدو: أنصح حسام حسن بزيارة مورينيو.. وأتمنى طاهر رئيسا لاتحاد الكرة

يرى أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر السابق أن التوأم حسام وإبراهيم حسن قادر على إعادة هيبة المنتخب مجددا.

ودافع ميدو عن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مشددا على أنه تعرض للظلم.

وتمنى ميدو أن يتولى محمود طاهر رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال ميدو عبر قناة dmc: "التوأم حسام وإبراهيم حسن قادر على إعادة هيبة منتخب مصر".

وأوضح ميدو "حسام حسن قائدي ولكن نصيحتي له كأخ أصغر أن يذهب لمقابلة جوزيه مورينيو ليس للتعلم من الأمور الفنية ولكن لمعرفة كيفية التعامل مع الجيل الحالي، مورينيو هو المدرب الوحيد من المدرسة القديمة ونجح في أن ينجو من تغيير الأجيال".

وشدد ميدو "اتحاد الكرة لا يُعين أو يقيل مدربين، وإذا رحل حسام حسن عن المنتخب فسيكون القرار ليس منهم".

وكشف "بعض أعضاء اتحاد الكرة هم أسعد ناس مما يحدث مع حازم إمام، لأنه يتصدر المشهد وهم يختبئون خلفه، حازم ظُلم والبعض يحمله أخطاء الكرة المصرية بآخر عشر سنوات، بالتأكيد لديه بعض الأخطاء ولكن ما يحدث معه غير طبيعي".

وتابع "قلت لحازم إمام لا تعمل مع هؤلاء الأشخاص، وهو أسطورة يدفع ثمن طيبته وما يحدث معه في الوقت الحالي عيب".

وأضاف ميدو "المتواجدون في اتحاد الكرة يرغبون في تصدر المشهد ولكنهم يختفون وقت الخسارة، وهم لا يريدون نجم يتواجد معهم".

وشدد "نحن البلد الوحيدة التي لا تستفيد من أساطيرها، السنغال شهدت طفرتها بعد الاعتماد على نجومها الحاج ضيوف وأليو سيسيه وخليلو فاديجا".

أما عن اتحاد الكرة المقبل فأجاب "أتمنى أن يكون محمود طاهر رئيس اتحاد الكرة المقبل، ويكون معه في المجلس كل من ماجد سامي ومحمود الأسيوطي وأحمد حسن ومحمد أبو العلا ومحمد فضل وحسام الزناتي".

واختتم ميدو تصريحاته "لدينا كارثة في خط وسط المنتخب، هذا هو أسوأ وسط ملعب شاهدته في تاريخ منتخب مصر".