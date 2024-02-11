رئيس بايرن يتحدث عن مستقبل توخيل بعد السقوط أمام ليفركوزن

تحدث يان كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ عن مستقبل المدرب توماس توخيل بعد السقوط المدوي أمام منافسه في الصدارة باير ليفركوزن.

واكتسح باير ليفركوزن غريمه بايرن ميونيخ 3-0 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال دريسن في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "مستقبل توخيل بعد الخسارة؟ لم يتغير شيء".

وأضاف "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن الآن علينا أن ننظر إلى الأمام".

وشدد رئيس بايرن "الهزيمة مستحقة، لكننا لن نستسلم".

وأكمل "نستحق الخسارة لأن ليفركوزن كان ببساطة أفضل. علينا أن نقبل ذلك. لحسن الحظ لا يزال أمامنا 13 جولة متبقية وعلينا أن نأمل في حدوث بعض الأخطاء من ليفركوزن".

وأتم "علينا أن ننسى هذه الهزيمة ونتطلع إلى الأمام مرة أخرى. لدينا فرصة لنسيان هذه المباراة يوم الأربعاء ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا".

"توخيل بره" 🥶 مدخل مقر تدريبات بايرن ميونيخ. pic.twitter.com/uBahJy1n7Z — FilGoal (@FilGoal) February 11, 2024

وتأخر لعب المباراة بسبب إلقاء الجماهير لمقذوفات بسبب الاعتراض على دخول أصحاب الأموال إلى عالم كرة القدم الألمانية.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة خلال الموسم الجاري إذ لعب 31 مباراة وفاز 27 وتعادل 4 وسجل 93 هدفا واستقبل 22 آخرين.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني ووسع الفارق مع بايرن ميونيخ إلى 5 نقاط.

وتجمد رصيد الفريق البافاري عند النقطة 50 وصيفا لليفركوزن إذ زاد الفارق إلى 5 نقاط.

ويعتبر ليفركوزن ثالث أكثر فريق يجمع هذا العدد من النقاط بعد 21 جولة بعد بايرن ميونيخ موسم 2015-2016 الذي جمع 58 نقطة، ومرة أخرى في موسم 2013-2014 بـ59 نقطة.

وافتتح جوسيب ستانيسيتش أهداف فريقه في الدقيقة 18 بعد عرضية أرضية من روبرت أندريتش.

وأضاف أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني بعد انفراد بمانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ في الدقيقة 50.

واختتم جيريمي فريمبونج الأهداف في الدقيقة 95 بعد تقدم نوير للمشاركة في لعب ركلة ركنية لترتد إلى فريمبونج ويسدد الكرة من منتصف الملعب مسجلا الهدف الثالث.

video:1